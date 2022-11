Le chauffard qui avait foncé sur un piéton à Athus est acquitté

Devant le tribunal correctionnel d’Arlon, le prévenu et son conseil avaient fermement nié avoir touché l’autre personne portugaise. "On n’a retrouvé aucune trace de coup à l’avant de mon véhicule. Seulement sur une portière. La jeune femme qui a ramené le vélo appartenant à la victime n’est pas un témoin crédible. Tout est mensonge dans ce dossier. La victime passe son temps dans les cafés. Son seul but est de toucher de l’argent", avait soutenu le prévenu.

Ce lundi, le juge Nazé a décidé d’acquitter le prévenu au bénéfice du doute car il estime qu’il y a trop de témoignages contradictoires dans ce dossier, qui ne permettent pas d’asseoir la culpabilité. Le juge constate aussi que les caméras de surveillance dans la rue de Rodange n’ont pas filmé de scène d’accident.