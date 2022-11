La locataire, jeune maman d’un bébé, a déménagé là récemment avec son compagnon, père de l’enfant, un jeune Tunisien de la région de Longwy.

Les policiers de la zone Sud-Lux constatent que le frère aîné du jeune Tunisien, 29 ans, participe à ce même réseau, de même qu’un autre Tunisien lui aussi de la région de Longwy. Finalement, le 21 février 2022, une perquisition a lieu dans cet appartement de Halanzy "et on y découvre une balance de précision, plusieurs billets de 50 €, une machette, une dague, une bate de base-ball, des convocations de la police française, etc.", précise la substitut du procureur du roi, Stéphanie Brand.

De la cocaïne, de l’héroïne, mais aussi de la résine de cannabis étaient vendus depuis cet appartement.

Les lieux ont dans l’intervalle été vidés et le trio de Tunisiens et la jeune femme ont pris ensuite location d’une chambre dans l’Appart City à Arlon. Ils continuaient à vendre depuis Arlon et le parking du magasin Aldi tout proche.

Peines de 18 mois à 3 ans

Ce lundi, le tribunal correctionnel d’Arlon présidé par M. Nazé a condamné Chamssedine Nasri, 21 ans, à 3 ans de prison et une amende de 8 000€, avec sursis pendant cinq ans à l’exécution d’1/3 de la peine de prison ; Sami Nasri, 30 ans, à 30 mois de prison et 8 000 € d’amende, avec sursis cinq ans pour 1/3 de la peine de prison ; Ahmed Rezgi, 26 ans, à 18 mois de prison et 8000 € d’amende, avec sursis cinq ans pour 1/3 de la peine de prison.

Quant à la jeune femme, elle bénéficie de la suspension du prononcé de la condamnation pendant cinq ans, comme l’avait sollicité son avocat, Me Jules Carpentier. Celle-ci était bien sûr au courant des activités de son compagnon dealer, mais "menacée de mort par lui si elle ne s’exécutait pas", avait avancé l’avocat de la défense, citant différents SMS