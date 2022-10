Aubange: trop de doutes, le locataire est acquitté

Me Dimitri De Coster défend le propriétaire d’une maison d’habitation d’Aubange qui l’a louée à un Liégeois en 2017 et 2018. Il réclame 80 000 euros pour remettre en état la maison qu’il a retrouvé dans un état lamentable à la fin du bail quand le locataire lui a remis les clefs. Plus encore, les murs étaient imprégnés d’une forte odeur de cannabis et les policiers venus constater les dégâts ont conclu, au vu du matériel laissé sur place, que des plants de cannabis en nombre, avaient été cultivés dans les locaux. Ores s’est aussi rendu compte que le compteur d’électricité avait été trafiqué.