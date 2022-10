Aubange : la crèche vers les difficultés par manque de subsidiation

La difficile situation financière de la crèche communale "les Poussins" a donné lieu à des échanges vifs entre majorité et minorité au conseil communal d’Aubange ! En juillet 2022, le trésorier Jean-Claude Jung a alerté le conseil d’administration. Le directeur financier de la commune Antoine Monhonval a procédé à une analyse minutieuse. Il relève le déficit enregistré en 2021 (42 000 €) alors qu’il y avait un boni de 32 000 € en 2020 après des déficits de 29 000 et 50 000€ les années précédentes. L’échevin Christian Binet précise: "les efforts fournis avaient produit leurs effets". Alors que s’est-il passé en 2021 ? La réponse implacable fait apparaître une charge supplémentaire pour le personnel non compensée par les subventions de l’ONE. Dans le cadre de plans Cigogne successifs la capacité d’accueil de la Maison Communale d’Accueil de l’Enfance a positivement évolué depuis la création en 1998 avec 48 enfants et 25 enfants pendant les plaines de vacances. En 2010 l’ouverture de la crèche "les cannetons" permet d’accueillir 18 enfants puis 25 en 2014. En 2018, les deux MCAE de 24 deviennent une crèche de 66 places. En 2020, la capacité passe à 70 places dans un plan de financement 2020-2025. L’ASBL les Poussins est actuellement la plus grosse crèche en province de Luxembourg avec plus de 86 enfants inscrits pour les Poussins plus 29 enfants inscrits pour les Cannetons. Avec les promesses de subsides de l’ONE, du personnel supplémentaire a été recruté pour arriver à 19,5 équivalents temps pleins (ETP) en puériculture. Un subside était prévu pour 15 ETP, 1 ETP au poste de direction, 1 ETP pour une infirmière et pour un psychologue. Mais voilà dans des courriers et motion adressés à l’ONE et à la Ministre, il est regretté que le financement de 5 ETP n’a pas abouti !