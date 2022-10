300 heures de peine de travail pour le chauffard d'Athus qui avait foncé sur un groupe

Les faits, que le parquet avait poursuivis au chef de tentative de meurtre, ont été requalifiés par le juge du fond (Ph. Nazé) en coups et blessures volontaires. L’auteur se voit aussi reconnu coupable de délit de fuite. La sanction infligée ce lundi prévoit également qu’il est déchu pendant trois mois de son permis de conduire et devra ensuite repasser les quatre examens pour pouvoir à nouveau piloter un véhicule.

40 messages par jour

Lors de sa comparution le mois dernier à Arlon, le prévenu avait nié toute tentative homicide à l’égard de son ex-compagne. "Mais il la harcelait par messages, parfois 40 fois par jour, depuis leur séparation en avril 2021. L’enquête des policiers démontre que le 10 juillet 2021, le prévenu a fait volontairement un tour en voiture pour repasser devant le café où il avait repéré son ex-compagne devant l’établissement. Il est reven u devant le groupe à du 50 km/h ", note le substitut du procureur du roi, Yannick Rosart.

Visée par la manœuvre de la voiture, la jeune femme avait eu la chance d’être poussée par un autre ami qui, lui, a pris le choc de la voiture dans les genoux et s’est retrouvé plusieurs semaines en incapacité de travail.

Me Dimltri De Coster, défenseur du prévenu, avait insisté sur le bon comportement de son client depuis sa sortie de prison et qui travaille au Grand-Duché.

Encore à la rue de Rodange à Athus

Coïncidence du rôle du tribunal: ce lundi matin, l’audience était aussi réservée à des faits presque similaires et toujours dans la rue de Rodange à Athus !

Cette fois, c’est un sujet portugais, âgé de 46 ans, qui a renversé volontairement en voiture un autre Portugais. Un incident qui est parti de façon anodine et d’une remarque sexiste à l’égard d’une jeune fille de 17 ans.

Pour le substitut du procureur Rosard, qui réclame 8 mois de prison, mais n’est pas opposé à un sursis partiel, "les images de vidéo-surveillance montrent clairement la voiture circulant dans la rue de Rodange. La victime a été touchée et a eu 3 jours d’incapacité de travail. "

Se défendant sans avocat, uniquement avec le support de l’interprète en langue portugaise, le prévenu a répondu que la victime "mentait et n’avait pour seul but que de toucher des dommages et intérêts. La victime passe sa vie au café. Il n’y a aucune trace d’impact à l’avant de ma voiture, seulement sur la portière", insiste le prévenu.

Le jugement sera rendu le 14 novembre.