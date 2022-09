Le substitut du procureur du roi Yannick Rosart réclame 3 ans de prison contre lui: 30 mois pour tentative de meurtre avec son véhicule qui visait un groupe dans lequel faisait partie son ex-copine, et 6 mois complémentaires pour un délit de fuite et des blessures occasionnées à un autre homme dans ce groupe.

Harcelant et menaçant?

Les faits se sont passés le 10 juillet 2021 devant un café de la rue de Rodange à Athus.

"L’homme harcelait son ex-compagne par messages depuis avril 2021. Ils ont une petite fille en commun et il espérait reprendre la vie commune. La maman de l’ex-compagne, qui tient ce café à Athus, a dit aux policiers que sa fille recevait parfois 40 appels par jour de ce prévenu", précise M. Rosart pour le parquet.

"Ce jour-là, le 10 juillet 2021, l’enquête démontre qu’il a fait un tour expressément pour repasser devant le café. Son ex-compagne figurait dans un groupe devant l’établissement. Il est revenu devant le groupe à du 50 km/h…", ajoute M. Rosart.

La jeune femme, visée par la voiture, n’a pas été touchée car providentiellement un autre de ses amis a eu le réflexe de la pousser. Et la sauver!

Et c’est cet ami qui a pris le choc de la voiture dans les genoux et s’est retrouvé plusieurs semaines en incapacité de travail.

«Je ne voulais pas l’écraser»

Le prévenu nie farouchement avoir eu une intention homicide. "Je ne voulais pas l’écraser, M. le juge, je vous le jure!"

Le prévenu ajoute qu’il a refait sa vie depuis lors avec une autre personne, mais qu’il garde un bon contact avec son ex-compagne, notamment pour la garde alternée de leur fille.

Avocat de la défense, MeDimitri De Coster tente de démontrer qu’il n’y a eu aucune visée homicide. "Dans les analyses des textos que mon client a adressés à son ex-compagne au cours des semaines qui précèdent, vous ne trouverez aucune menace de meurtre."

MeDe Coster s’étonne aussi que l’enquête n’ait pas fait appel à un expert automobile pour vérifier des tra ces de freinage au sol. "On ne sait pas dire non plus à quelle vitesse exactement roulait mon client, certainement pas à 50 km/h, sans quoi les blessures auraient été bien plus graves. Il n’a en rien accéléré avec son véhicule en direction du groupe."

Depuis que le prévenu est sous surveillance électronique et est sorti de prison, il s’est très bien comporté et a un emploi au Grand-Duché.

Le jugement sera rendu le 10 octobre.