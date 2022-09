Le dossier a débuté quand le propriétaire a constaté l’état des lieux une fois le bail terminé. Des murs avaient été abattus. L’appartement était un véritable souk. Il a déposé plainte.

Les policiers ont constaté que les lieux, de manière incontestable, avaient servi à la culture de cannabis. L’odeur imprégnée dans les murs, le matériel et les lampes chauffantes, le détournement des lignes électriques pour échapper à la consommation et les dégradations sur les compteurs électriques, ne laissaient place à aucun doute. L’estimation des enquêteurs évalue à 1700 le nombre de plants cultivés.

Le prévenu nie tout en bloc. L’instruction d’hier matin a valu une belle passe d’armes entre MeDimitri De Coster, avocat du propriétaire qui réclame plus de 80000 € pour la remise en état de la location, et MeAlexandre Defabribeckers, l’avocat liégeois du locataire.

Le premier considère que la version de l’accusé ne tient pas du tout la route. "C’est d’une malhonnêteté qui crève les yeux, se fâche MeDe Coster. Monsieur prétend qu’il a sous-loué la maison et qu’il n’a découvert l’utilisation qui en a été faite qu’au moment où le bail se terminait. C’est un enfumeur qui a mis en place de grossiers alibis non crédibles pour se défendre."

Deux ans de prison requis et 16000 € d’amende

Le ministère public, représenté par la substitute Murielle Seret, enfonce le même clou: "Ce n’est pas un petit délinquant qui cultive quelques plants pour sa consommation personnelle. Il est prouvé qu’il a fait de nombreux déplacements entre Liège et Aubange. La téléphonie montre qu’il était en contact avec de nombreuses personnes connues dans le milieu des stupéfiants. Le contrat de sous-location, soi-disant établi, l’est sur base d’une personne à qui on a volé ses documents officiels. Il y a un faisceau d’indices suffisamment sérieux, précis et concordant que pour dire les préventions établies."

Mme Seret a requis deux ans de prison et 16000 € d’amende sans s’opposer, vu le délai raisonnable anormalement long, à l’octroi d’un sursis pour ce qui dépasse la détention préventive effectuée de cinq mois.

MeDefabribeckers, de son côté, a essayé de démontrer que la version de son client est crédible. "Je me dois d’enlever les clous qui ont été plantés dans le cercueil de mon client par MeDe Coster et Madame la procureure du roi, lâche-t-il avant une longue plaidoirie. In fine, je suis persuadé, Monsieur le Président, que vous devrez envisager d’une manière très sérieuse d’acquitter mon client."

Le président du tribunal André Jordant rendra son jugement le 5 octobre.