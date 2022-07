Concrètement:

– Fermeture totale de l’Avenue de l’Europe (N830) entre le giratoire d’accès au PED Athus (PED Athus et Arcelor sont accessibles) et la rue du Kiel à Aubange/Parc d’activités "rue Rougefontaine";

– PED Athus (rue Fernand André à Aubange et rue du Terminal à Aubange): pour les véhicules lourds, accessible via le giratoire côté Luxembourg (croisement Pétange/E44/Athus et pour les véhicules légers via le centre d’Athus vers la police, l’Administration communale et les musées;

– Parc d’activités "rue Rougefontaine " (Scott, Lock’O, Jost, Ma Jardinerie, etc.) est toujours accessible depuis l’Avenue de l’Europe (N830) via giratoire "Ma Jardinerie";

– Entreprises le long de la voirie E44 (Luxembourg), accessibles depuis le giratoire côté Luxembourg (croisement Pétange/E44/Athus);

– Depuis la France ou du giratoire "Ma Jardinerie", un itinéraire de déviation vers Pétange/Rodange sera possible pour les véhicules venant de France/giratoire "Ma Jardinerie"; Et depuis le Grand-Duché de Luxembourg, l’accès se fera via la déviation Pétange/Rodange.

– Hors circulation locale, les camions de plus de 3,5 tonnes seront déviés vers l’autoroute E411.

Pourquoi ces travaux?

Dans le cadre de la réalisation de la nouvelle liaison ferrée offrant un lien direct entre la gare d’Athus (BE) et la France, un tunnel ferroviaire a été mis en œuvre, en été 2020, au droit de l’Avenue de l’Europe. Le relevé des différents paramètres techniques de cet ouvrage d’art a rapidement mis à jour des problèmes de stabilité.

Ces problèmes, mineurs dans un premier temps, se sont fortement aggravés et ont nécessité d’importants travaux, une partie de ceux-ci étant réalisée en urgence en ce début 2022.

La dernière phase de ces travaux consiste au remplacement du joint de dilatation de voirie au droit de l’Avenue de l’Europe (N830). Ce travail n’a pu être réalisé durant la fermeture de début 2022 par manque d’approvisionnement sur chantier.