Athus: deux élèves primés par les Maîtres de Forges

Depuis 2017 un autre prix, celui de la citoyenneté a été créé. Il s’adresse aux étudiants des deux établissements scolaires de la ville. Il est destiné à encourager et récompenser des actions menées par un étudiant du cycle secondaire qui s’est distingué par son comportement quotidien et la réalisation d’actions relevant du champ de la citoyenneté ou la participation active dans des activités sociétales au sein de sa classe ou de son établissement. Il est attribué en concertation avec l’équipe éducative de chaque établissement. Cette année, en l’absence de Claude Laurent, président de la confrérie, ce sont Marc Arend, le secrétaire et Joëlle Welschen la secrétaire-adjointe qui se sont rendus dans les deux établissements pour remettre les prix à Lise Gueibe (Messancy) de l’Institut Cardijn Lorraine Athus et Charline Mandy (France) de l’Athénée Royal d’Athus.