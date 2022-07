Kanos embellit la bibliothèque d’Athus avec sa fresque géante

Ce Parisien, qui a grandi dans les quartiers banlieusards, a toujours vécu au milieu des graffitis et, très jeune, il savait que la peinture deviendrait son métier. Alors qu’il fêtera ses 40 ans l’an prochain, aujourd’hui, après dix années de formation aux Beaux-Arts, il vit de son art, il a réalisé son premier tag en 2008. À son actif, de multiples réalisations. Souvent d’ailleurs dans la démesure, comme à Paris où, sur un mur de la Gare RER du 19earrondissement, son art s’expose sur 30 m de long. L’œuvre athusienne s’étale sur 180 m2, un modèle réduit sur l’autre façade (côté rue du centre) couvre 40 m2. À Metz, et ailleurs en France, il a apporté un peu de gaieté dans des endroits souvent sinistres. En Asie et aux États-Unis aussi, les plus attentifs visiteurs reconnaîtront sa signature: un K généralement bien intégré mais toujours mis en évidence.

Inspiré par l’artiste Mucha, un célèbre illustrateur, peintre et graphiste de l’époque art nouveau, il aime s’exprimer avec des visages féminins. Ici à Athus, il explique que le personnage a été créé avec " des éléments mécaniques pour évoquer le passé industriel de ville ". Le dessin parle aussi " des arts numériques et du rapport entre les humains et les machines, le personnage évoque le mouvement d’humanisme et du mouvement avec les machines ". Pas d’évocation de couverture de livres? " Cela me semblait un peu trop convenu, j’ai préféré choisir des thèmes qui me sont plus chers ".

"Alexs Nakos est un grand humaniste, largement inspiré de BD, à travers le street art, il offre des perspectives futuristes dans une petite ville. Il bouscule sans être provocateur, il fait poser des questions sans être choquant ", explique Lisa Larsonneur, représentant le collectif Osaro, qui rassemble une centaine de grapheurs aux prestations parfois forts éloignées dans lequel est intégré Alex Kanos.