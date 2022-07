Malgré l’intervention des pompiers de Virton et Arlon, le bâtiment, de 15 m sur 15, s’est effondré sous l’effet des flammes.

Présent sur place, le Lt Mathieu a indiqué que si la cause est indéterminée, le bâtiment n’était pas relié à l’électricité et que le foin était rentré depuis un mois. "donc on peut raisonnablement écarter l’autocombustion".

Une enquête est menée pour déterminer s’il s’agit bien d’un acte criminel ou non.