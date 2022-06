Le premier salon consom’acteur s'est tenu à Aubange, axé sur l'alimentation responsable et locale

Dans la grande salle de Clémarais à Aubange, une vingtaine d’exposants ont pris place. Des professionnels qui proposent des productions locales individuelles: fromages, pâtes, légumes, glaces, installés ou débutants. Alexandre Becker est ingénieur et travaille pour une société de contrôle au Grand-Duché. " Et puis, un jour, lorsque j’ai vu le film “Demain” avec Mélanie Laurent, je me suis dit qu’il y avait effectivement une autre manière de cultiver. J’ai réfléchi. J’ai suivi des formations. Et, il y a deux ans, je me suis lancé ". Aujourd’hui, sur une partie des 35 ha dont il dispose à la rue de France à Athus, il cultive des fruits et des légumes sous l’intitulé " le potager du Rouge-Gorge ". En faire son gagne-pain? "C’était un objectif au départ, maintenant, j’y partage la moitié de mon temps, mais les aléas notamment climatiques me font dire que le métier est compliqué ". Dans l’aventure, il a entraîné Fanny, son épouse. Elle profite des produits non vendus pour réaliser des crèmes, des savons et des produits issus du sureau. Plus loin, Fanfois proposait une autre toute petite production de miel cette fois. Il est installé à Battincourt. Marianne Muller distillait ses sacs à baguettes et autres articles composés avec des matériaux de récupération.

Des représentantes d’Oxfam-Athus exposaient les articles issus de la production biologique. Tous producteurs, comme aussi le traiteur de la Chapelle issu de la commune organisatrice. D’autres à l’image de Lauradis ou de la ferme d’Hamawé, ou du jardin des enchanteurs sont installés dans la grande Région.

À côté de ces producteurs individuels, le " potager participatif et solidaire " propose une autre dimension, celle du jardin citoyen où, à travers une ASBL, des jardiniers bénévoles partagent des valeurs d’entraide et solidarité. L’initiative a d’ailleurs été récompensée, elle a bénéficié du premier budget citoyen mis en œuvre par la Ville d’Aubange. Née en décembre 2020, elle a fait le bilan en octobre 2021 après une année de fonctionnement: 1,3 tonne de légumes ont été cultivés. Les produits fruits et légumes et herbes aromatiques sont partagés entre les jardiniers, mais aussi distribués aux banques alimentaires et vendus pour refinancer le projet. Les citoyens ont pu visiter ce potager installé à l’arrière du domaine de Clémarais.