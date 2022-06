Sur un terrain d’une dizaine de milliers de mètres carrés sont venues s’implanter des serres, beaucoup de travail, de rencontres et de partages.

Les premières récoltes des produits de la terre visant initialement l’alimentation de 250 personnes ont été dispatchées entre les bénévoles, mais aussi auprès des plus précarisées (CPAS, institutions,...) et quelques paniers ont été vendus.

Visites, brocantes et autres animations sur le terrain émaillent régulièrement la vie de cette jeune ASBL.

Ce dimanche 12 juin, en partenariat avec la Commission Consultative du Développement Durable de la commune, elle organise la première journée consacrée aux "consom’acteurs". Elle sera axée sur l’alimentation durable en circuit court et le jardin nourricier.

Une vingtaine d’exposants et des conférences

Un autre partenariat est aussi proposé avec l’agence de développement local (ADL).

" Nous attendons une vingtaine d’exposants qui proposeront notamment des produits locaux et de saison mais aussi des activités ludiques à destination des plus jeunes et des adultes " explique Jonathan Authelet de l’ADL.

Dans la liste de participants, issus de la commune, on pourra découvrir les produits du traiteur de la Chapelle (Aix-Sur-Cloie), du Potager Rouge-Gorge (Athus). De la grande région pourra profiter des étals de Lauradis (fruits et légumes de Signeulx), du Jardin des enchanteurs (fruits rouges de Chenois), de Laitalage d’Hélène (glaces et yaourts de Couvreux), de Terre, Nature et Ferment (fromage de chèvre pain au levain de Mortinsart), de la ferme D’Hamawé (pâtes, yahourt, farine, houmous de Ethe), du Popirier du Loup (mousseux de Torgny), de SandEco (arbres fruitiers de Messancy), de Permapunk (herboristerie de Sommethonne), de l’Atelier Complément-Terre (céramique de Virton) et d’autres encore. La boutique Oxfam présentera ses produits du monde et Nature et Progrès sa Librairie Écologique.

Au niveau des animations, on retiendra encore les conférences sur les plantes aromatiques (11h) par Anne Léger, sur le compostage (13h, par Audrey Lambrecht d’Idelux) et sur le zéro déchet (15h par Sophie Decembry de la Vrac Car à Habay).

Pour les enfants, se tiendra de 15h à 16h un atelier sur le thème "L’importance de bien manger" et il sera même possible de faire réparer du petit matériel avec le "Repair Café" d’Aubange.

Entrée gratuite de 10 à 17h.