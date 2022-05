" Un acte honteux et scandaleux. Je ne comprends pas, je suis triste " commente le bourgmestre François Kinard.

Le drapeau montrant le soutien à la communauté de personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queers et autres intersexes et asexuelles, avait été hissé la veille, au pignon de la façade, au lendemain de la Belgian Pride Parade tenue à Bruxelles.

Selon les premières indications, il n’y a pas de traces d’effraction dans le bâtiment, l’auteur aurait brisé les colsons de maintien pour décrocher le drapeau et y bouter le feu. Du matériel aurait été utilisé pour atteindre la hauteur du drapeau. Les faits se seraient déroulés de nuit: " J’étais en réunion à l’hôtel de ville jusque 21h30 et je n’ai rien remarqué à la sortie " explique le bourgmestre.

Un geste d’antan!

L’auteur a clairement montré son intention en laissant sur place les restes du tissu arc-en-ciel symbolique.

"Il y a 50 ans, brûler un drapeau représentait un geste fort et était destiné à faire passer un message, poursuit le bourgmestre. C’était un moyen de communication. Mais aujourd’hui cela n’a plus de sens, il y a suffisamment de présence sur les réseaux sociaux pour s’exprimer. De plus cette communauté bénéficie de messages de soutien partout. C’est un acte que je condamne très fermement."

Il a d’ailleurs déposé plainte auprès de la police pour dégradation de matériel public avec la circonstance aggravante de discrimination contre la communauté LGBTQIA +.

François Kinard suppose qu’il s’agit d’un acte isolé, car il précise ne pas avoir " l’impression d’avoir une population hostile à cette communauté qui est relativement bien admise auprès de nos citoyens ".

Du côté de la zone de police, on ne relève pas non plus d’autres cas semblables. Les équipes de la zone de police sud-Luxembourg mènent l’enquête. L’analyse d’images vidéo privées et publiques, montrant un déplacement inhabituel ou un véhicule suspect, devraient permettre d’identifier le(s)auteur(s).

" C’est un acte fortement condamnable " conclut le bourgmestre.