Au vu du marché actuel, pas facile pour de jeunes travailleurs de devenir propriétaires. Encore moins dans certaines provinces, comme celle du Luxembourg, qui occupe la seconde place en termes de prix des maisons, selon les dernières statistiques de la Fédération des notaires. Là, le prix médian des maisons s’est élevé à 219000 € en 2021. La proximité du Grand-Duché du Luxembourg y joue un rôle évident. Anaïs, infirmière, et son compagnon Christopher, électricien automaticien, ne le savent que trop bien. Après avoir visité de nombreuses maisons en vente, ils ont finalement décidé de construire.

"Acheter une maison à rénover? On y a pensé mais on ne s’y connaît pas assez , confie Anaïs, 24 ans. On a aussi des mauvaises expériences dans nos familles respectives… Et puis, avec nos horaires de boulot, on ne se voyait pas se lancer dans une rénovation. Les prix des biens rénovés montaient à 410000€ et plus, pour un petit terrain." Ils ont alors vent d’un nouveau projet de constructions à Aubange, par Thomas & Piron. "En 15 jours, les sept terrains étaient vendus. Et puis finalement, il y a eu un désistement. Donc, on a signé directement. C’était en novembre dernier."

Au programme: une maison trois façades, deux étages, de 273 m2, plein sud, sans vis-à- vis à l’arrière. Le tout sur sept ares et demi de terrain, dont les prix ont, aussi, augmenté ces dernières années, note-t-elle. "C’est un projet de quartier divisé en trois parcelles. Il y a trois ans, des amis ont acheté un terrain (sans les infrastructures) sur la première partie à 103 € le m2. Nous, c’était 160 € le m2." Avec le prix de la construction de la maison, ils ont vite compris que leur projet leur coûterait 25% de plus que ce qu’ils avaient prévu comme budget, suite à leurs recherches.

Phaser le chantier

Du coup, ils ont dû faire des choix intelligents. "Soit on réduisait la superficiede la maison, soit on réduisait la qualité des matériaux, soit les postes dans le devis… On veut des enfants, donc on ne voulait pas réduire la taille du bien: mais les finitions de leurs futures chambres et leur salle de bains, au premier étage, ça sera pour plus tard. Tout comme le second étage, où se trouveront la salle de sport (ou de jeux) et le bureau. On a aussi enlevé les extérieurs, la terrasse; ainsi que d’autres postes comme les parquets, les escaliers et la salle de bains, pour pouvoir choisir nous-mêmes une meilleure qualité de matériaux. Et on fera certains travaux nous-mêmes." Pour la cuisine, ils comptent sur leurs prochains salaires pour la payer d’ici la fin des travaux. Les meubles? Ça sera de la récup’pour commencer. Ils préfèrent miser sur la qualité des matériaux et les énergies vertes (PAC et panneaux solaires) pour entreprendre demain plus sereinement, explique-t-elle. Ces derniers mois ont été particulièrement stressants pour ce jeune couple, qui a vu les prix des matériaux augmenter au fil des mois, tout comme les taux des crédits hypothécaires. "Pour notre prêt à 90%, les taux sont passés de 1,30% début janvier à 1,80% fin mars, quand on l’a bloqué.Depuis, c’est monté à plus de 2%!"

"C’est clair que c’est un sacré budget ce projet… Si on ne travaillait pas tous les deux au Luxembourg , ça ne serait tout simplement pas possible de nous lancer. Mais on fait aussi nos choix de vie par rapport à celui-ci: là, on vit toujours chez nos parents et on a des voitures de seconde main. Notre argent ira dans la maison: on le sait." Les travaux commenceront à la rentrée. Ils espèrent "qu’il n’y aura pas de couacs, ni d’augmentations" et que les timings seront respectés.