Grâce à des reconstitutions, Athus a revécu la tourmente des années 40

Deux jours d’immersion dans la guerre

Tout débute le 10 mai 1940, au lendemain de l’annonce de l’arrivée des Allemands! À Athus, c’est l’exode, deux jours plus tard, la ville est quasiment déserte. Les citoyens quittent la ville, à pied, à vélo, avec charrettes et valises à la main. Des véhicules allemands arrivent: contrôles d’identité parfois brutaux. Luc Boterberge, endosse le rôle d’agent de la Gestapo: " Lors des reconstitutions du 75eanniversaire de la libération, j’arrivais dans Aubange comme étant le Grand-Duc Jean de Luxembourg qui avait fait une apparition furtive dans les rangs militaires. Cette fois, on m’a demandé de jouer un autre rôle, j’ai accepté volontiers ". C’est le petit-fils de feu Aimé Boterberge, décédé en 2005, ancien prisonnier politique, résistant armé, ancien président provincial des Insoumis. Ils sont plus d’un dans Athus à avoir échangé les rôles au fil de ces dix dernières années pour répondre aux demandes du "ciné-photo-vidéo nos loisirs" d’Aubange pour participer à diverses reconstitutions.: une fois militaire, une fois résistant. Dans les films retraçant les vies de l’époque, on retrouve aussi par exemple en curé impressionnant, l’ancien bourgmestre Dondelinger!

Les événements reproduits tant dans les deux films que lors des saynètes proposées aux spectateurs ces samedi et dimanche sont le reflet assez fidèles de ce qui s’est passé ente 1940 et 1944 à Athus. Ils ont été enregistrés auprès d’une bonne cinquantaine de témoins, rassemblés, vérifiés et recoupés aussi.

Des combats grand-rue et rue du Centre

Pour les spectateurs, les scènes sont saisissantes les coups de feu à blanc, impressionnants. Le public suit les indications, après la rue du Centre, où est derrière le Rallye est installé un camp Allemand, il prend la direction de la grand-rue et le carrefour avec la rue des Artisans. Là c’est une saynète jamais reconstituée qui est évoquée. On est déjà le 3 mai 1944, des troupes allemandes battent en retraite. Des résistants sont installés au sommet de la côte, ils empêchent les Allemands de franchir le carrefour. Échanges spectaculaires de coups de feu nourris!

Plus tard, c’est du côté de la placette du cente et de la kommandantur installée dans les locaux du centre Culturel que les événements se produisent. On est le 9 septembre, La scène originale a été déplacée. Margot Vandersmissen se souvient bien: ma mère m’a raconté à plusieurs reprises ce qui s’est passé devant ce qui est devenu le garage Spies, c’était le Home Saint-Étienne, il abritait des Allemands; ils ont été désarmés et amené par les résistants jusqu’au préau de l’école du Centre ". C’est l’un des moments forts de ces reconstitutions. La suite, c’est l’annonce de l’arrivée des convois américains, les ambulances, la libération, la distribution de bonbons, l’Harmonie Royale des Sapeurs Pompiers qui jouent les airs d’époque. Clap de fin!