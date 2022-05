Une maison complètement sinistrée mardi soir, rue des Aubépines

La maison située non loin du Parc est mitoyenne par une façade. Elle était occupée par un jeune homme de 24 ans. Elle abritait également un jeune frère d’une dizaine d’années. Ce nouveau propriétaire venait d’effectuer d’importants travaux de rénovation. Un problème électrique ou de chauffage pourrait être à l’origine du sinistre. Immédiatement, des voisins ont pris les premières mesures efficaces d’aide en empêchant notamment une dame de rentrer dans l’immeuble pour aller récupérer quelques animaux domestiques: un chien et un chat ont péri, intoxiqués par les fumées. Deux autres chiens et un autre chat ont été sauvés!