Une exposition tout en 3D à Aubange: 12 artistes manient divers matériaux

Julien Feller transforme ses morceaux de bois en dentelle souple, fragile et raffinée. Germaine Vantusso à l’aide d’un vieux fer à souder transforme, assemble et relie les pièces d’une Fiesta.

Artiste-artisan, Marc De Winter caresse la pierre, le bois, les métaux et finit par présenter ses moulins lithophon. Avec des œuvres à la forte symbolique, Jean-Paul Deller travaille le bronze, la pierre, le marbre, il a créé la Spirale du 7eart dédiée au FFEV à Virton, les Trois Fers à Bertrix, la pomme de Rachecourt.

Aux formats monumentaux de superposition de feuilles d’ardoises Anne-Marie Klénès proposera des strates en modèles réduits.

Daniel Olislaegers associe des formes sculptées de verre coulé, coupé, coloré dans un jeu de reflets colorés.

Avec quelques outils et techniques de sculptures, Guy Collot fait s’exprimer les arbres à travers leurs tensions, agression, cicatrices et résiliences. La beauté du corps humain, l’agilité des acrobates et des danseurs est le monde de Cédric Raths .

Mario Massoli , est un passionné qui exprime avec l’acier tout ce qui vit en lui: un rythme de jazz, des mouvements de danse, une révolte contre une actualité qu’il n’admet pas.

L’enthousiaste, le bohème, le sensible Albert Gatez est celui qui joue avec tous les matériaux qui l’entourent.

Pour Bernadette Rozet , le carton d’emballage devient matériau de base pour devenir contenant, de nouvelles formes étonnantes et surprenantes.

Adepte de peinture, de sculpture, Jean Morette utilise aussi le bronze pour présenter de tranquilles personnages assis, debout, méditant.

Tout est à découvrir les samedis, dimanches, mardis et jeudis de 14h à 18h, du samedi 30 avril au dimanche 15 mai – entrée gratuite – et présence alternée des artistes.