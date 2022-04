La sauvegarde des musées des Pompiers et Athus et l'Acier préoccupe les élus

Lors de la dernière séance de conseil communal, le conseiller indépendant Luc Weyders a lancé le débat sur l’avenir des musées des Pompiers et Athus et l’Acier, bientôt sans abri: " Lorsqu’on nous a présentés, sous l’ancienne législature, l’acquisition de l’immeuble situé au n°16, de la rue de Rodange (anciennement Aldi, Véja…) on a monté le dossier en disant qu’on y installerait le musée de l’Acier. Qu’en est-il? " Le bourgmestre François Kinard n’y va pas par quatre chemins: " Actuellement le bâtiment est insalubre, l’idée est de le démolir!" Mais il a déjà réfléchi: "Je voudrais essayer de réaliser un compromis avec Idélux pour un autre terrain. J’ai en vue, juste à côté du site Floréal une parcelle que l’on pourrait diviser en quatre pour accueillir les deux musées ".