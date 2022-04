Aubange : il y aura plus de 100kg de chocolats pour la traditionnelle chasse aux oeufs !

Alors à défaut, comme l’an dernier déjà avec les membres de son équipe, ils s’étaient alliés avec les Bibliothèques et le Syndicat d’initiative d’Aubange pour organiser une chasse itinérante avec des parcours pédestres et un carnet collecteur à travers les villages de la Commune pour aider la lapine Lilou à retrouver tous ses œufs. Une formule qui a connu un beau succès puisque plusieurs centaines de livrets ont été distribués depuis la mi-mars.

Un petit peu en guise de clôture, ce 18 avril, lundi de Pâques, dès 10h, tout le monde va se retrouver à proximité de Clémarais pour ramasser des œufs. Des placébos à échanger contre de véritables cadeaux. " Nous avons plus de 100 kg de chocolats, avec des grands lapins et des œufs sous toutes les formes et des centaines de cadeaux rassemblés auprès de nos récurrents sponsors ", explique le meneur de cette ASBL. Et de détailler: de nombreux accès aux parcs d’attractions, des drones, des panneaux de basket, des jeux de plage, des voitures radio guidées, bref, pour tous les âges et centres d’intérêt! Les départs des chasses seront organisés en fonction des âges.

Durant cette matinée, le Club Canin d’Athus de Pol Adam apportera aussi son habituelle complémentarité en offrant aux spectateurs des démonstrations canines.

Sur place également, le site accueillera pêche aux canards, autres animations et multiples possibilités de restauration.

L’accès à cette chasse aux œufs dont la réputation est déjà bien ancrée reste entièrement gratuit. Les bénéfices servent à financer les actions menées tout au long de l’année par Escal’Concept en faveur des jeunes de la commune sur le thème de l’escalade: camps, formations, animations.

Cette année fait figure de générale pour un grand événement qui se prépare pour célébrer les 20 ans durant toute une journée, l’année prochaine.