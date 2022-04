De l’or pour le couple Vandeninden-Bastianon à Athus

Pierre Vandeninden (74 ans) et Assunta Bastianon (72 ans) se sont mariés le 25 mars 1972 à Athus. Le couple entouré de deux enfants et de deux petits-enfants, est bien connu. Adepte de scoutisme, Pierre a été premier président du syndicat d’initiative, puis aussi conseiller communal et échevin par deux fois, de 2004 à 2007 et de 2015 à 2018. Il est secrétaire depuis 1974 du ciné-photo-vidéo "Nos Loisirs". Assunta est secrétaire du Cercle d’Histoire de Messancy-Aubange. Tous deux enseignants de formation, elle n’a jamais exercé, travaillant à la BNP jusqu’en 2009. Lui est une figure de l’Imma. C’est l’instigateur des classes vertes à Stoumont.