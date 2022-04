Les Maîtres de Forges battent le fer à Athus

D’autres activités au programme

Cette rencontre a été la première activité organisée par la confrérie depuis la pandémie mais cette année verra aussi la réception organisée dans les salons du gouverneur de la province pour l’attribution du titre d’association royale. La confrérie a été créée en 1969 à l’initiative de l’Association commerciale et artisanale d’Athus. Son but essentiel est de mettre en valeur et récompenser des personnes, des sociétés qui, par leur dévouement, leurs réalisations ont accompli ou participé à une action importante dans le domaine industriel, commercial, artisanal, social, culturel ou sportif, propre au développement de la ville d’Athus.

Le calendrier de cette année verra aussi le dimanche 19 juin l’organisation de la fête de la musique avec la présence de l’harmonie des sapeurs pompiers et Billy Quintessence dans le parc animalier au quartier Pesch à Athus. Le dimanche 25 septembre se tiendra au centre culturel le chapitre annuel avec l’intronisation de nouveaux membres et les promotions au sein de la confrérie qui vient de perdre deux de ses membres: en février Félicien Thiry (94 ans) et en ce début mars Raymond Lichtfus (80 ans), un ancien président.