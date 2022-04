Dans un second temps, elle a aussi abordé la position des aidants. Elle a aussi donné des pistes d’actions: vivre l’instant présent, respecter les limites, se montrer proactif, s’entourer de personnes-ressources, créer des groupes de paroles, d’entraide, participer à des rencontres dans les Alzheimer café. Mais la présidente reconnaît volontiers que " si rien n’est impossible, tout n’est pas possible!"

En fin de séance, à l’issue des nombreuses questions posées par l’assemblée dans laquelle, on retrouvait notamment la présidente du CPAS, Catherine Habaru ainsi que Bernard Baillieux, membre du conseil du CPAS, il a été émis, pour faire face à un manque d’aide et de communication, la possibilité d’adhérer à la charte "Ville Amie Démence" pour mettre en place des actions et activités tournées vers les citoyens concernés par cette maladie. Au nom du CCCA, le secrétaire Jean-Claude Jung a remercié la conférencière.