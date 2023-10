Attert: cure de jouvence pour le cercle Metzertois

Les élus attertois ont approuvé le cahier des charges et le montant estimé du marché, présenté par le bourgmestre Arens, pour la rénovation de cette salle villageoise, établis par l’auteur de projet, M. Simon Laurent, architecte associé chez Eco-Site Architectes, Rue des Remparts, à Arlon.

Le dossier, suivi par l’échevine Bernadette Heynen, consiste en l’agrandissement de la salle côté droit avec véranda (englobant la petite cour actuelle), divers aménagements intérieurs et surtout la mise en conformité du chauffage et de l’électricité. Le montant estimé s’élève à 453 086 €.

Les élus ont ensuite, dans le cadre du budget prévisionnel de l’année 2024, décidé de la taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés. Les recettes seraient de 474 800 €, les dépenses de 498 366 €, soit un taux de couverture de 95%, a précisé l’échevin Benoit Tassigny.

La taxe sera pour un ménage de 1 usager: 105 €, 2 usagers: 215 €. Il est prévu une mise à disposition par la Commune d’un nombre de sacs en vue de collecter séparément et traiter une certaine quantité d’ordures ménagères brutes (ménage 1 usager: 5 sacs, ménage 2 usagers et plus: 10 sacs). Le prix sera de 3 € par rouleau de 10 sacs de 20 litres destinés à collecter la matière organique ; 7 € par rouleau de 10 sacs de 60 litres destinés à collecter la fraction résiduelle.

Une centaine de nouveaux luminaires LED

Les conseillers ont aussi approuvé le remplacement au cours de l’année 2024 de 102 luminaires (remplacés par des lampes LED) au coût de 34 205 €. Ce renouvellement des luminaires s’étale sur une décennie a précisé le bourgmestre Arens suite une interpellation d’un conseiller qui s’étonnait de la lenteur de ce renouvellement.

Le Collège communal a souhaité légitimement procéder sans délai au paiement de l’entreprise Electromania pour les travaux d’électricité réalisés dans la commune.

Il s’agit d’une facture d’acompte (5 000 €) et la facture de clôture (5 895,00 €).

La directrice financière avait souligné le fait que cette dépense relevait du budget extraordinaire et qu’aucun article du budget 2023 n’était dédié à ce type de travaux.

Pour la réserve de recrutement, la commune a décidé de lancer l’appel à candidatures pour le recrutement d’un employé d’administration (service finances) à temps plein statutaire mais également d’un chef de bureau administratif. Les élus ont aussi décidé de nommer à titre définitif M. David Reichling en qualité agent technique en chef à temps plein. L’intéressé prêtera serment entre les mains du Bourgmestre en séance publique de la prochaine réunion du conseil communal.