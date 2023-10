Balade en forêt surprenante pour ces écoliers avec des agents du DNF à Tontelange

Avec laisse

Après une petite demi-heure de balade, la quinzaine d’élèves s’est arrêtée pour une explication pédagogique des règles à respecter en forêt. La marche à peine reprise, le groupe s’est trouvé par hasard nez à nez avec un quinquagénaire dont les deux chiens gambadaient librement. À la vue des deux agents, l’homme a rappelé précipitamment les chiens et leur a mis la laisse obligatoire. Les deux agents lui ont rappelé la loi. Le contrevenant a maugréé sur cette disposition qu’il considère comme anormale et inutile, se retranchant derrière le bien-être animal bafoué. "Nous avons le statut de policier et nous pouvons dresser des rapports sur les contrevenants, précise l’agent François Gruslin. Dans ce cas-ci, nous avons adressé un avertissement oral, mais si nous constatons que la même personne commet à nouveau la même infraction, nous sanctionnerons."

Découvertes surprenantes

Deuxième halte dans une petite clairière. Les élèves apprennent que les jolies fleurs mauves qui égayent les bois lors de cette balade sont invasives et que leur prolifération menace la biodiversité.

Les agents sortent différents crânes d’animaux, du cerf mâle et de ses bois majestueux jusqu’aux petites fouines. Herbivores, carnivores, omnivores vivent dans la forêt, souvent comme des prédateurs qui s’éradiquent entre eux. Les enfants apprennent que le raton laveur, venant d’Amérique il y a soixante ans, prolifère et menace de disparition des espèces comme les mésanges ou les grenouilles qui font partie de leur alimentation. Les sympathiques castors posent aussi problème, rongeant la base des arbres et construisant des barrages sur les ruisseaux.

La balade a réservé d’autres surprises à des élèves ravis. Les questions fusent. "C’est chouette d’apprendre de nouvelles choses dans la nature, plutôt que d’être à l’école, commente une petite demoiselle. Je suis intéressée par les animaux, mais j’ai appris pas mal de choses sur la manière dont ils s’alimentent dans la forêt."

L’importance du bois comme matériau, son développement depuis une petite graine jusqu’à un banc ou une charpente, les métiers du bois, tout a été abordé. Peut-être que parmi les 800 élèves des 45 écoles de la province de Luxembourg qui ont découvert de nouvelles facettes de la forêt et du bois, certains se sont découverts des vocations pour des métiers qui sont en pénurie et qui ont beaucoup d’avenir.

"Nous sommes les gardiens qui protégent la forêt"

Pour François Gruslin, le choix du métier d’agent DNF (Département Nature et Forêt) semble une évidence: "J’étais passionné par la nature, se souvient-il. L’idée de faire un métier diversifié, en rapport avec la nature, où on passe beaucoup de temps dans la forêt, m’a séduit déjà quand j’étais enfant." Un agent DNF a plusieurs fonctions. Il doit gérer la forêt, en trouvant un équilibre entre sa pérennisation, la protection de sa biodiversité, mais aussi préserver l’intérêt économique des communes qui tirent des recettes de la vente annuelle d’une partie de leur bois. "Nous avons ensuite un rôle de surveillance, poursuit François. Nous devons faire respecter les lois qui définissent l’utilisation de la forêt que ce soit au niveau de la mobilité, des loisirs, des professionnels. Nous sommes les gardiens qui protègent la forêt. Ensuite, nous avons le statut de policier pour sanctionner ceux qui ne respectent pas la loi, comme les braconniers ou ceux qui se servent de la forêt pour se débarrasser de leurs déchets. Nous travaillons aussi en symbiose avec des scientifiques pour régénérer la forêt en choisissant la bonne essence en fonction de l’environnement."

Parmi les souvenirs qui ont marqué cet amoureux de la nature, il y en a deux qu’il a vécus douloureusement: la crise des scolytes qui a condamné des milliers d’arbres et l’épidémie de peste porcine africaine.