Les cartes sont entre les mains de Josy Arens à Attert

"J’ai bientôt 72 ans et je suis fatigué de faire des allers-retours trois fois par semaine entre Attert et Bruxelles. Je dois arrêter. Et ce n’est pas facile puisque c’est mon quotidien depuis 30 ans", reconnaît Josy Arens. Au niveau communal, son cœur balance. "Je n’ai pas encore pris ma décision au niveau de la Commune. Nous n’avons même pas encore eu de réunion du groupe pour en parler. On doit se voir début novembre. Quand on est engagé comme je le suis, ce n’est jamais facile de dire “j’arrête”. On ne voit pas le temps passer. La gestion dynamique de notre commune d’Attert m’intéresse toujours. Heureusement, cela dit, et j’en suis heureux. Nous sommes en pleine préparation du budget 2024 et je présente des nouveautés pour rendre notre commune encore plus dynamique."

L’ESVA, il y croit !

S’il y a bien un projet que ce dernier défend bec et ongles, c’est celui de l’ESVA, l’école secondaire à pédagogies actives, même si elle ne fait pas l’unanimité au sein du conseil.

"Nous avons reçu la première tranche de subventions pour la construction de l’école. Mais je veux faire preuve de prudence et avoir la certitude de la bonne évolution de l’établissement avant d’investir, et non pas de dépenser, pour ce projet d’éducation. C’est un projet positif et qui connaîtra un succès, j’en suis certain ! Il répond à une attente pour de nombreux enfants qui ne se retrouvent pas dans un enseignement traditionnel. Ceux qui la critiquent feraient mieux de la pousser à se développer."

Deux candidats pressentis si Josy ne se représente pas

Depuis 2018, il n’y a plus de parti d’opposition à Attert. La majorité se compose de la liste Ensemble formée par Les Engagés qui ont été rejoints par des candidats MR pour une liste commune.

On sait déjà que l’échevin Jean-Marie Meyer ne briguera pas un sixième mandat. Un fauteuil qu’il occupe depuis 1988. Il devrait rester à la Province où il a pris possession du perchoir il y a dix ans.

Deux noms semblent dès lors se détacher si Josy Arens n’était pas partant pour se représenter: le premier échevin Benoît Tassigny (Les Engagés) et Luc Quirynen (Les Engagés) actuel président du CPAS.

Aucun des deux ne veut se déclarer officiellement candidat tant que Josy Arens n’aura pas dévoilé ses cartes.

Une deuxième liste ?

Il se dit aussi qu’une liste citoyenne pourrait se former d’ici 2024 à Attert. Des citoyens commentent régulièrement, sur les réseaux, les décisions prises lors des séances du conseil communal.

Certains pourraient franchir le pas et se lancer dans la constitution d’une liste à tendance écologiste ou étiquetée citoyenne.

De quoi rebattre les cartes politiques à Attert ? On devrait y voir plus clair dans les prochains mois. En attendant, les jeux sont ouverts dans la vallée.