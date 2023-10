Impôt et fiscalité sont inchangés depuis 30 ans à Attert

Réunis en séance de conseil vendredi soir, les élus attertois ont décidé que l’impôt des personnes physiques (IPP) resterait fixé à 7%. Pas de changement non plus pour le précompte immobilier (2800 centimes additionnels). Le bourgmestre Josy Arens a rappelé que ces deux taxes sont donc inchangées depuis plus de trois décennies.