Seulement 78 élèves à l’école secondaire de la vallée de l’Attert

Des chiffres stables par rapport à l’année scolaire dernière même si l’école a perdu quelques élèves. Deux inscriptions sont encore en attente d’être confirmées.

Si le nombre global d’élèves ne pose pas de problème pour le moment, le directeur accueillerait volontiers quelques élèves supplémentaires. "Avoir plus d’élèves au sein de l’école serait en effet bien mieux, reconnaît Christophe Masson, directeur de l’ESVA. Pour l’instant, nous sommes considérés par la Fédération Wallonie Bruxelles comme une école en création. Un statut qui nous confère quelques facilités."

Une dérogation pour la troisième année

C’est que l’école est parfois loin de la norme au niveau du comptage des élèves par degrés. Selon les critères de la Fédération Wallonie Bruxelles (FWB), il faut 24 élèves minimum en troisième année. L’école a obtenu une dérogation pour pouvoir fonctionner cette année encore.

Par contre, pour la classe de cinquième année, l’école n’a pas encore besoin de dérogation puisque la classe est ouverte depuis fin août 2023. Mais il faudra l’an prochain un minimum de 21 élèves, soit 14 de plus. Si ce chiffre n’est pas atteint, l’école devra demander et obtenir une dérogation. "On avance étape par étape. Nous allons stabiliser le second degré, attirer des élèves en troisième année pour pouvoir conserver un troisième degré (5e et 6e années)", explique Christophe Masson.

Une école unique dans la province

L’ESVA, dont le concept est unique en province de Luxembourg, tente de se faire une place à côté des écoles traditionnelles. "On essaie de compléter notre offre par rapport aux grosses écoles de la région. Nous avons les mêmes normes, les mêmes obligations. Mais une manière de fonctionner différente. Nous avons beaucoup d’idées, de projets en cours. Dont celui de créer un laboratoire de sciences."

Des projets menés par une équipe éducative composée d’une quinzaine d’enseignants. "L’équipe a changé l’an dernier et revient cette année. Les enseignants étaient en demande de stabilité au sein de l’établissement. Il nous manque un professeur de morale pour que l’équipe soit au complet", relève le directeur.

Enova et l’ESVA sur un même site ?

L’ESVA est actuellement installée dans des containers à Tontelange. Un peu à l’étroit, elle va bénéficier de deux containers supplémentaires dans les prochains mois. Un point voté au conseil communal la semaine dernière à Attert.

Un projet de construction d’un bâtiment pour l’ESVA est dans les cartons à la commune, pour un montant estimé à 8 millions d’euros. Il se dit que ce bâtiment pourrait également accueillir l’école Enova. L’école primaire à pédagogie alternative ouverte en 2017 à Attert se porte bien avec près de 90 élèves en son sein. Une fréquentation telle que les élèves et les enseignants se sentent à l’étroit dans l’ancien presbytère qu’ils occupent.

Un rapprochement géographique est envisagé sur le site de Tontelange. Avec une intention pour les deux établissements de travailler en collaboration. Actuellement, seuls quelques élèves d’Enova poursuivent leur cursus scolaire au sein de l’ESVA.