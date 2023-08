Attert: un subside pour améliorer le ruisseau de Schockville

Le Gouvernement wallon a dévoilé, début juillet, les projets retenus dans le cadre de l’appel à projet "Maillage vert et bleu en milieu rural". L’antenne d’Attert du Contrat de Rivière Moselle avait rédigé, pour la Commune d’Attert, un projet de restauration de la continuité écologique d’un cours d’eau. La nouvelle est tombée. Attert décroche 484 000 € pour réaliser ce projet ambitieux d’amélioration de la trame bleue. "Le nouveau ruisseau de Schockville" est le nom du projet qui a été retenu.

L’idée du projet est de rétablir la continuité écologique sur environ 3,6 km du ruisseau de Schockville, de sa source à sa confluence avec les ruisseaux de Post et de Thollenweyer. Ce cours d’eau comporte de nombreux points noirs de diverses natures, mais les plus problématiques concernent un blocage physique de la circulation des organismes aquatiques et en particulier des espèces piscicoles.

Proposé par l’échevin des travaux Jean-Marie Meyer, la commune va attribuer le marché " Rénovation des groupes de refoulement de la station de pompage de Metzert" au soumissionnaire ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse (sur base du prix), pour le montant d’offre de 30 407 €, correspondant au marché de base pour l’entretien des pompes existantes.

Des locaux scolaires provisoires onéreux ?

Les conseillers ont approuvé le cahier des charges et le montant estimé du marché "Remplacement des sols des salles de gymnastique dans les écoles", établis par le Service Marchés Publics. Le montant estimé s’élève à 41 878 €.

Approbation aussi de l’offre relative au projet d’extension d’ESVA (l’École de Secondaire de la Vallée de l’Attert) par l’installation et la location de 8 espaces modulaires complémentaires constituant deux locaux de classes supplémentaires.

Le montant estimé s’élève à 238 151 €. Deux abstentions: Laurent Tesch et Pierre-Olivier Schmit.

Le conseiller Laurent Tesch a fait observer que la Commune a déjà engagé pas mal d’argent en trois ans (1 200 000 €) pour des locaux provisoires de cette école secondaire à pédagogie alternative, modules qui hébergent 87 élèves. Visiblement très énervé par ces propos, Josy Arens lui a répondu: Investir dans l’enseignement restera toujours un bon investissement ! Un préau avec panneaux photovoltaïques sera aménagé dans la cour de cette école.

Aides aux associations

"Au fil des jours" est une association de soins palliatifs qui met en œuvre, avec l’accord du médecin de famille, l’accompagnement le mieux adapté aux besoins et souhaits de la personne malade. Elle apporte son soutien à son entourage et son expertise aux soignants de première ligne. En 2022, l’ASBL " Au Fil des Jours" a suivi 598 patients. Pour le travail réalisé, Attert lui octroie une aide de 500 €.

La Commune accordera également une subvention de 500 € au Syndicat d’Initiative du Val d’Attert pour l’organisation d’un concert proposé par la Chapelle Musicale Saint Hubert d’Ardenne en l’Église Saint Hippolyte de Thiaumont le 3 septembre prochain.