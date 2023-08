La Ferme du Faascht, à Attert, produit 600 tonnes de tomates par an en économie circulaire (vidéo)!

Nous voulions offrir des produits de qualité dans le respect de l’environnement. Nous nous sommes entourés de chercheurs d’universités mais aussi de méthaniseurs et autres porteurs de projets. Nous étions un terrain de jeux pour ces scientifiques. Nous nous sommes dit avec un déchet, la chaleur du biogaz, comment est-ce que je peux le transformer en un produit ? Nos priorités étaient de mettre l’économie circulaire au service d’une agriculture plus durable.

Et dans le concret comment avez-vous procédé ? En quoi votre serre est-elle autosuffisante ?

Nous avons donc décidé d’utiliser le digestat de notre station de biométhanisation comme substrat pour nos tomates, les plants en fin de vie sont eux aussi recyclés dans les cuves et transformés à nouveau en biogaz. On a récupéré toutes les eaux de pluie dans un bassin d’orage de quelque 3 500 m3 pour être autonomes en eau. Avec notre unité de biogaz sont donc réunis tous les ingrédients nécessaires pour la culture sous serre: la chaleur, l’électricité, la matière organique pour le substrat ainsi que le CO2 qui favorise la photosynthèse des plantes.

Et pourquoi le choix de la tomate et pas d’un autre légume ?

Forts de cette économie circulaire et ayant à cœur de produire une alimentation saine pour un large public, nous nous sommes lancés dans la production de tomates qui faut-il le savoir est le premier légume consommé chez nous.

Et au cœur de la serre, en quoi votre projet est-il innovant ?

Là nous travaillons sur des gouttières de culture ce qui nous permet de récolter l’eau qui n’a pas été absorbée par les plants de tomates et les nutriments compris dans l’eau. Ce qui est innovant, c’est que nous utilisons la matière organique comme substrat de culture en remplacement des laines de roches utilisées traditionnellement dans ce type de serre. La culture sous serre nous permet d’éviter l’ennemi N°1 de la tomate: le mildiou. Elle nous permet de prévenir toute maladie et éviter ainsi l’usage de pesticides.

Vous êtes au démarrage de votre production de tomates. Occupez-vous déjà toute la surface d’un ha de la serre ? Quelles sortes de tomates cultivez-vous ? Votre production s’étale-t-elle sur les 12 mois de l’année ?

Nous produisons des tomates traditionnelles en grappes et cela les 12 mois de l’année sur toute la superficie de la serre. Notre production actuelle est d’environ 1,3 tonne de tomates chaque jour. Quand nous aurons atteint notre vitesse de croisière, nous espérons arriver à 2 tonnes par jour.

Comment commercialisez-vous votre production ?

Notre production est commercialisée et distribuée via la Provençale dans le cadre de leur programme de soutien aux producteurs de la région sous le label "Les tomates de Faascht – Vallée de l’Attert"

Les familles Kessler-Peter et Feller, lors de l’inauguration de leur gigantesque serre à tomates. ©ÉdA – 70102416314

Votre projet a-t-il permis de créer de nouveaux emplois ?

Oui, nous sommes à présent 19 au sein de l’entreprise. Comme nous produisons des tomates toute l’année, ce sont tous des temps pleins locaux que nous avons engagés, Dix personnes travaillent au sein de la serre sous la houlette de notre chef de culture l’agronome Benjamin Daigneux et neuf autres à la biométhanisation.

Trois ministres pour inaugurer la plus grande serre à tomates de Wallonie

Visite des nouvelles installations de biométhénisation commentée par Ludovic Peter, Mélody Kessler et David Feller ©EdA

C’était presque la rentrée politique officielle un peu anticipée du Parlement wallon, ce vendredi dans la verte vallée de l’Attert. Trois ministres wallons sur 7 étaient présents pour inaugurer la serre de la ferme du Faascht à Grendel ! Grande effervescence donc dans ce paisible petit village.

Willy Borsus, ministre wallon de l’Agriculture et de l’Économie, Celine Tellier, la ministre wallonne de l’Environnement, et Philippe Henry, ministre du Climat et de l’Énergie ont fait le déplacement jusqu’en commune d’Attert.

En présence de près de 200 invités, le couper de ruban symbolique a eu lieu au cœur de la serre à tomates qui s’étend sur une superficie d’un hectare, très certainement la plus grande de Wallonie. Les invités ont eu droit à la visite des installations de la nouvelle serre mais aussi des éléments de biométhanisation. Il y a 25 ans, la famille Kessler était des pionnières en ce domaine. S’en sont suivis les exposés de M. Alain Delvigne sur la production de légumes en Wallonie, du Dr Philippe Delfosse sur l’agriculture circulaire, la voie vers une agriculture durable et de Benjamin Daigneux, le chef de culture de la serre attertoise, sur la gestion d’une serre hors sol en lutte intégrée.