Projet de restauration du bosquet de Lottert: votre avis compte

À la demande de quelques citoyens, la Commune et le Parc naturel de la Vallée de l’Attert ont réfléchi à une restauration naturelle d’un bosquet communal (anciennement une décharge sauvage) à la sortie de Lottert. Cette restauration naturelle aura pour but d’augmenter la biodiversité du site en élaguant certains saules afin d’apporter de la lumière à la mare déjà existante. Cela rendra la mare plus attractive pour les différentes espèces de batraciens. Il est proposé que ces travaux s’accompagnent de la création d’un sentier et de palissades d’observation.