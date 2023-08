Le spectacle "Nourri l'humanité, acte 2" sera joué à Attert le 28 septembre 2023

Le premier acte "Nourrir l’humanité, c’est un métier" a été créé en 2012 et a remporté, en plus de l’adhésion du public, de nombreux prix. Il mettait en lumière le métier d’agriculteur avec sa beauté et aussi ses difficultés.

L’acte deux revient sur les agriculteurs rencontrés précédemment et fait le point sur leur situation puis se penche sur l’agriculteur de demain qui s’est engagé sur la voie de la transition.

Comme le premier spectacle, les acteurs s’appuient sur des interviews d’agriculteurs pour être au plus près de la réalité.

Un bel hommage à celles et ceux qui nous nourrissent !

La représentation sera suivie d’un échange avec le public sur les sujets abordés dans le spectacle.

Les portes s’ouvriront à 17 h 30 afin de vous permettre de profiter d’une petite restauration (avec des produits locaux, bien évidemment).

Entrée: 10 € par personne – gratuit en dessous de 12 ans. Réservation par téléphone (063 22 78 55). Contact: Maxime Doffagne – maxime.doffagne@attert.be