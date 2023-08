Record de pulsations pour l'Attertois Marc Vandemeulebroeke (69 ans)

Marc, qui roule depuis plus de quinze ans, collectionne la plupart des cyclosportives du monde entier, mais cette année, il est passé par le chas de l’aiguille pour intégrer ce mondial. En février dernier, il loupe la qualification d’une roue à Dubaï.

Il remet le couvert en Estonie fin mai, termine 4e de sa catégorie (65-69 ans), mais échoue pour une place.

La bonne nouvelle tombe fin juin, avec une wild card offerte par la fédération belge. Marc aura donc le privilège de participer à ses troisièmes mondiaux. Ils sont cinq Belges au départ des 87 km d’un parcours vallonné, qui n’offre aucun répit.

"On est tous à bloc sur les premiers 10 km et je tiens jusqu’aux premières bosses. Je suis à mon maximum cardiaque et donc je prends le deuxième peloton", raconte-t-il.

Plus tard, une chute au sein de son groupe le contraint à repartir et à finir en solitaire les derniers kilomètres en descente. "Avec une moyenne cardio de 146 pulsations, j’ai établi mon record absolu en quinze ans de courses", note celui qui termine 76e sur les 87 partants.

Lui aussi se voit bien disputer le prochain mondial au Danemark, d’autant qu’il fera figure de gamin dans sa nouvelle catégorie: les 70-74 ans.