Une balade apéritive gourmande entre tram et musique le dimanche 6 août à Martelange

Trois horaires de départ sont prévus en fonction du nombre d’inscrits: 10 h 30, 11h et 11 h 30. La promenade emmènera les participants sur quatre lieux où des snacks et des boissons (bière, vin blanc, vin rouge, apéritif, eaux et sirops) seront servis et dégustés pour une somme de 14 €. À chaque halte, l’ancien bourgmestre martelangeois Franz Clément contera des traditionnelles légendes locales, mais innovera aussi en parlant aux participants du fameux "tram" qui a serpenté dans la vallée de la Sûre jusque dans les années cinquante. La promenade empruntera en effet partiellement l’ancien tracé ferroviaire. Franz Clément précise: "Il s’agissait essentiellement de la ligne 517 du tramway vicinal de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Arlon à Martelange. En Belgique, cette société, créée par arrêté royal en 1885, développa un réseau ferré qui atteignit à son apogée plus de 5 500 km de voies. C’est le Roi Léopold II qui en fut l’initiateur."

En musique avec Denis Heynen

Plusieurs tronçons de cette ancienne voie de chemin de fer font l’objet actuellement d’un aménagement sous forme de "Ravel". À l’arrivée, une assiette froide (12 €) sera prévue pour ceux qui le souhaitent sous une tonnelle. L’après-midi, le musicien Denis Heynen (Fingerstyle Guitar), originaire du sud de la province, assurera l’animation musicale dans la cour de la maison Saint-Martin. Il est spécialisé dans divers courants musicaux: rock, pop, blues, folk, country et musique instrumentale.

Les renseignements et inscriptions sont possibles dès à présent à ces coordonnées: nicole.besseling2108@gmail – 0484/638 019 - goedersmr@outlook.com – 0496/979 219. Versement sur le compte IBAN: BE25 2670 5011 6582 Jacob-Besseling.