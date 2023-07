Prendre son chien au boulot, comme le dr Engelbert, à Attert: tout bon!

C’est sûr qu’il n’y en a pas beaucoup. J’avais croisé une fois un psychiatre qui avait un chien avec lui. C’est vrai que j’ai la chance d’avoir un chien très calme, très doux. Je sais que cela va bien se passer avec les gens, et je vois que, chaque fois que je le prends, les gens ont le sourire alors qu’ils sont malades. Cela fait toujours plaisir.

Vous avez l’impression que votre chien est un adjuvant au boulot ?

Oui, pour moi, déjà ! J’aime bien être avec elle, les gens sont plus calmes quand elle est là. Elle sent quand les gens ne sont pas bien. Elle met sa tête sur les genoux pour avoir des grattes-grattes. Franchement, on sent que cela apaise les choses. Pour ce qui est des enfants, cela leur permet de dédramatiser la visite chez le médecin. Cela apaise les relations. Se rendre chez le médecin, cela peut générer du stress et là, du coup, c’est beaucoup plus sympa.

Quid si votre patient n’a pas envie d’avoir sa présence ? En arrivant, vous avez d’ailleurs demandé, si la présence du chien ne dérangeait pas ?

J’ai mis un panneau sur ma porte, les gens en salle d’attente savent donc qu’aujourd’hui mon chien est présent. Du coup, il est écrit en grand "Si vous ne souhaitez pas que le chien reste, prévenez-moi". J’ai une salle, juste à côté de chez moi, à côté du cabinet de consultation, où je peux la faire patienter. Je comprends tout à fait que des gens aient peur des chiens, soient allergiques.

Cela arrive souvent ?

Pour l’instant, cela ne m’est pas arrivé.

En termes d’hygiène, avez-vous des craintes particulières ? Prenez-vous des précautions car c’est quand même un animal ?

J’essaie qu’elle ne lèche pas les gens. Je me lave plus souvent les mains. Je désinfecte les surfaces, mais de toute façon, je fais la même chose que d’habitude car entre chaque patient, je désinfecte. Ma chienne reste par terre. Les patients, je les examine sur la table d’examens où elle ne va pas. Le sol de mon cabinet n’est pas stérile, elle n’est pas plus sale que les chaussures des gens.

Arlette, votre chienne, vous a déjà résolu des problèmes ?

Solutionner, je ne sais pas. Mais quand je vois des personnes âgées démentes, elle va faire parler des gens qui ne s’expriment pas beaucoup et qui vont, de ce fait, avoir des interactions plus facilement à son contact. Cela crée une chouette relation. Je vois sourire les gens.

On ne peut pas faire cela dans tous les métiers ?

J’imagine que dans des métiers pour lesquels il existe des mesures officielles comme les boucheries… Moi, je sais que je dois être prudente. Je ne vais jamais la garder dans le cabinet si je dois faire une petite chirurgie. Ce sont des gestes invasifs pour lesquels je dois être absolument propre. Je ne prendrais jamais le risque qu’elle soit là.

Belle réunit tout le monde !

Du monde dans le bureau du centre d’accueil ukrainien à Marbehan. Et celui qui réunit en ce début de réunion, c’est Belle, une border-collie. "C ’est génial, dit la directrice Aline Duque. Autant pour moi que pour elle qui ne reste pas seule à la maison. Pour les résidents, cela présente un peu un effet thérapeutique. Les gens sont contents et elle vit sa meilleure vie. Du coup moi aussi ! Elle joue avec les enfants. C’est un plus au niveau de la communication. Cela crée un lien, apaise".

Aline en avait parlé avec ses collègues. "Ici c’est chien bienvenu !"

Que dit la législation ?

La tendance vient d’Outre-Atlantique, où une journée "Take your dog to work" existe. On constaterait une plus grande productivité, une concentration accrue dans les entreprises chiens admis ( dogs-friendly). La pandémie a fait prendre conscience de l’effet booster du chien humanisant les relations. La boule de poils est un élément antistress, favorise les relations d’équipes. Selon une étude de l’université de Lincoln menée en 2019, les maîtres feraient preuve d’une plus grande concentration (33,4%), seraient plus concernés par leur mission (16,5%). L’animal se doit évidemment de ne pas devenir source de tensions.

À l’entreprise de décider

Excepté certains secteurs pour des raisons alimentaires ou d’hygiène, les animaux de compagnie ne sont pas interdits, (sauf si le règlement intérieur le stipule).

Le site Partena rappelle qu’il n’y a aucune obligation à accepter la présence de l’animal. "L’entreprise a le choix d’autoriser les animaux de compagnie sur le lieu de travail ou non."

Dans tous les cas, des règles strictes doivent être mises en place: nourriture, sécurité, temps de promenade. Parmi les contraintes, parfois plus de nettoyage.

Selon Gaia, 52% des entreprises wallonnes l’autoriseraient pour 39% en Flandre. 63% des collaborateurs réagiraient positivement.