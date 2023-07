21 juillet ou pas, les feux d’artifice sont interdits depuis 2020 à Attert: "C'est bien respecté"

Oui, nous avons été une des premières Communes du sud du pays à interdire les feux d’artifice aux fêtes de fin d’année, mais également le reste de l’année. En général, cette interdiction des feux d’artifice est très bien respectée et surtout fort appréciée par tous les citoyens attertois qui possèdent des animaux de compagnie ou de ferme.

Nos compagnons à quatre pattes ont en effet l’ouïe beaucoup plus développée que celle de l’homme et les moins aguerris paniquent souvent lorsque les pétards éclatent. Les chevaux sont hypersensibles aux feux d’artifice.

Beaucoup se sont-ils plaints que l’on mette fin à cette tradition ?

Je n’ai reçu, depuis la décision du conseil communal, aucune réaction négative à ce sujet. Que des réactions positives de la part de celles et ceux qui ont des chiens et qui veillent au bien-être de leurs animaux. Au bien-être animal s’ajoute également la période de sécheresse que nous connaissons et les risques d’incendie que pourraient provoquer les feux d’artifice.

La Commune prévoit-elle des sanctions pour ceux qui ne respecteraient pas la loi ?

Une sanction est prévue et décidée par les élus locaux, sanction via les amendes administratives communales. Et je vous le certifie, nous surveillons de très près au respect de notre décision. Les personnes qui enfreignent ce règlement, qui date de janvier 2020, s’exposent à une amende de 350 €.