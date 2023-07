Heinstert: tour du monde musical pour les artistes en herbe de l’académie

Rythmes, chants, expression de la musique avec son corps, sont autant de compétences développées lors des cours d’éveil musical.

Les plus grands, quant à eux, ont présenté une comédie musicale sur le thème d’Heinstert et un voyage autour du monde. Ils ont emmené leur public explorer différents pays et leurs cultures respectives. Passant du rock’n’roll anglais à une balade coréenne, de la Colombie à l’Afrique du Sud, pour finalement conclure en chanson qu’"après avoir fait le tour du monde, tout ce qu’on veut c’est être à la maison", dans notre beau village d’Heinstert.

Patrick Denies, membre du comité, conclut: "Sous les directions d’Amélie Poncelet pour l’éveil musical, et Muriel Boussard pour le chœur d’enfants, les jeunes nous ont proposé un spectacle de qualité qui, nous l’espérons, éveillera chez eux des vocations pour en faire de futurs musiciens au pupitre de la société royale de musique Concordia." Ce qui est quasi certain, c’est que la relève est assurée.