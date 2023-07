Les nombreuses fermes du petit village de Nobressart (vidéo)

Annie Boden, échevine à Attert et guide du village, à côté d’une représentation en pierre de saint Jean-Baptiste. ©-éda

Une architecture typique

Certaines fermes possèdent une, voire plusieurs grandes portes permettant d’accéder à la grange. Parfois, sur le côté de la ferme, on observe des portes tout aussi larges, mais beaucoup moins hautes. Impossible d’y faire passer une charrette ou même un tracteur. "Ce type de porte servait autrefois à faire rentrer les moutons ou le petit bétail. On retrouve très souvent ce genre de portes dans le village", poursuit notre guide. Et puis, il y a surtout ces toits typiques et mansardés avec des croupes qui redescendent vers les corniches. Sur certaines bâtisses, on peut même apercevoir de fines meurtrières. "Certaines fenêtres sont arrondies sur le dessus. Il s’agissait d’ouvertures permettant de faire rentrer les fourrages dans le grenier. Les meurtrières laissaient passer l’air pour que le fourrage puisse sécher et respirer", continue Annie Boden.

Le village de Nobressart est lové au pied d’une cuesta et proche du Pont d’Oye. ©beauxvillages.be

La pierre de Lorraine

Le village de Nobressart a bénéficié d’une vaste vague de rénovations vers la fin des années 70, c’était d’ailleurs l’un des villages précurseurs dans le domaine. Voiries, éclairages et devants de portes ont été réaménagés. Autrefois, beaucoup d’habitants du village travaillaient aux forges ou à la papeterie du Pont d’Oye.

Pour construire leurs maisons, les villageois ont pu se servir dans une carrière de pierres de schiste carbonisé qui se trouve juste à l’entrée de Nobressart. Il n’est donc pas rare de croiser des maisons construites avec ces pierres et recouvertes d’un enduit blanc. Outre les logis, le village regorge de points d’intérêt. "La place du village est un endroit majeur. C’est là que l’on retrouve l’église et l’école primaire construites dans un style néoclassique. Il y a aussi la chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs que l’on peut admirer à la sortie du village. On raconte que l’on a construit cette chapelle parce qu’un habitant de Martelange s’était perdu à cet endroit. Et ce dernier avait promis de construire une chapelle s’il retrouvait son chemin. C’est ce qu’il a fait !", raconte Annie boden.

Nobressart possède aussi son propre moulin qui appartient aujourd’hui à un particulier. Malgré son inactivité à cause d’un débit d’eau trop faible, l’endroit reste chargé d’histoire. "Il y a un très bel étang à proximité, c’est déjà un bâtiment ancien. Sur la façade, on peut admirer un aigle bicéphale, il s’agit du blason de Marie-Thérèse d’Autriche. Autrefois, ce moulin était soumis à la banalité, une forme de taxe imposée par le régime impérial", précise notre guide.

Le village de Nobressart regorge de charmantes fermes et fermettes. ©-éda

Un village hanté ?

Dans le passé, Nobressart était même considéré par certains comme un village hanté. Les habitants de Lischert et Thiaumont n’osaient pas s’y aventurer la nuit. Et pour cause… "Certains villageois auraient aperçu des lampes qui flottaient dans les airs et donc, pour eux, c’était le signe d’un rassemblement de sorcières. Et puis, il y a une légende qui raconte qu’une sorcière plus que centenaire vivait dans la maison Hoswald. On aurait même retrouvé les traces d’une personne qui se serait immolée dans la cave. Paraît-il que ce serait la sorcière", termine notre guide. Nobressart accueille volontiers les touristes discrets et respectueux du calme du village.