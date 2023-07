Succès pour le 1er Repair Café en Val d’Attert

Soutiens et partenariats

Une équipe de citoyens motivés, soutenus par le PCS (Plan de cohésion sociale d’Attert), Attert Zéro Déchet et en partenariat avec la Commune, l’association Vibrerlocal Arelerland, le Parc naturel de la Vallée de l’Attert, l’école secondaire ESVA, et Idelux Environnement, organisait donc cette première activité. Avec pour but premier de lutter contre la production de déchets et de donner une seconde vie aux objets, de tisser aussi du lien social entre les habitants de la commune.

"Réparer, réutiliser, partager"

Comme l’a rappelé le bourgmestre, "une manière bien sympathique d’échanger des savoirs, perpétuer les compétences, accompagner les personnes et cela tout en faisant des économies. en réparant, en réutilisant, en partageant".

Sur notre photo, l’équipe attertoise de ce premier Repair Café de la verte vallée. En haut: Éric Thomas et Gérard Schmit, en bas: Cédric Freylinger, Aurélia Roemers, Rénata Witkowska, Babette Rotthier, Stéphanie Annet, Thomas Beco, un ami du Repair café de Martelange et Cathy Grandjenette.

La seconde session aura lieu après les vacances estivales, le 2 septembre à l’ESVA Um bruch à Tontelange. Le Repair Café Attert se déroulera ensuite tous les premiers samedis du mois, de 9h à 12 h.

Pour de plus amples informations, il suffit de contacter: stephanie.annet@attert.be ou aroemers@live.be