L’église Saint-Étienne d’Attert va récupérer son clocher

L’église Saint-Étienne d’Attert date de 1547. Elle est désaffectée du culte depuis 1912 et a été classée en 1938. Elle ploie sous le poids des âges, et est consolidée depuis de longs mois. Le clocher a été démonté en juillet 2021 par l’entreprise Golinvaux, spécialisée dans ce genre de travaux de réfection de toitures et de clochers d’églises.