Peinture vagabonde, 6e édition à Lottert

Pour cette 6e édition, le papier et la toile ont été privilégiés comme support pour croquer l’ambiance des fruits rouges. Les peintres présents à cette occasion étaient Guisi Bernard, Noëlla Even, Liliane Georges, Anne-Marie Lepage, Véronique Maboge, Nicole Mathurin, Brigitte Mathay-Pallage, Christina Mertz, Laurence Raimond et Jacques Poquette (absent lors du cliché).