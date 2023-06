1. Manu Jacob, d’Habay-la-Neuve à Assenois

2. Abdoulaye Ndiaye, de Freylange à Bleid.

3. Cédric Veriter, de Longlier à Habay-la-Vieille.

4. Théo Dechamps, de Freylange à Assenois.

5. Nicolas Tissandier, d’Étain à Bleid.

6. Florian Schmit, de Messancy à Habay-la-Vieille.

7. Maximilien Dillembourg, d’Arlon à Martelange.

8. Mehdi Amari, de Messancy à Aubange.

9. Steve Peeters, d’Oppagne à Martelange.

10. Cava Mboyo, de Jamoigne à Bleid.

Tous les transferts

ASSENOIS

Arrivées

Manuel Jacob (Habay-la-Neuve), Evan Toussaint (Longlier), Henri Noël (Longlier), Théo Dechamps (Freylange), Pierre-Frédéric Degros (Neuvillers), Anthony Hanchir (Petitvoir)

Départs

Jérémy Poncelet (Cobreville), Yann Njia (Aische), Hugo Beaufays (Orgeo), Antoine Bibot (arrêt), Nicolas Hazée (arrêt), Baptiste Da Cunha (?), Florent Martin (Bertrix)

Entraîneur: Stéphane Dubois (4e saison)

AUBANGE

Arrivées

Noah Condemi (Longlier), Medhi Amari (Messancy), Gilles Schleich (Châtillon), Matteo Plata (Châtillon), Kevin Meister (Châtillon), Cyril Jacolet (Bleid), Jeremy Decoster (Nothomb), Nathan Binamé (Messancy), Erwin Rocca (Bleid), Muric Ertan (Autelbas), Rodrigues Antonio (Sanem), Donovan Pizel (Cons-Ugny), Aurélien Colaux (Autelbas)

Départs

François Boulanger (Aubange B), Morgan Toussaint (Aubange B), Mathieu Bossennec (Messancy), Noah Gallé (Halanzy)

E ntraîneur:Luis Lino Pereira (6e saison)

BLEID

Arrivées

Jonathan Lusanga (Gorcy – France), Youssouf Bonkoungou (Saint-Léger), Lahcen Aoudid (Saulnes – France), Mohamed Akdah (Saulnes – France), Nicolas Tissandier (Étain – France), Mathieu Pansera (Hussigny-Godbrange), Cava Mboyo (Jamoigne), Abdoulaye Ndiaye (Freylange)

Départs

Erwin Rocca (Aubange), Thomas Barbier (France), Hugo Beaupuits (France), Aikal Grairi (?), Karim Lakhal (Luxembourg), Cyril Jacolet (Aubange), Sébastien thiry (Sainte-Marie/Semois), Yamine Achab (?), Nabil Kardhoune (?), Mikaël Salvador (arrêt)

Entraîneur: Kamel Bouzoubaa (5e saison)

FREYLANGE

Arrivées

Donacien Huylebroeck (Rodange), Carlos-Miguel Leite-Geraldo (Chatillon), Kevin Lenta (Schifflange), Pierre Cordemans (Habay-la-Neuve), Alexandre Blees (Chatillon), Amaury Lambert (Etalle), Samuel Henin (Toernich), Tom Hennericy (Chatillon), Bryan Beguin (Les Bulles), Arthur Darge (Meix-devant-Virton), Loris Lafontaine (Rossignol), Charles Wats (Waltzing), Noah Briquet (Rachecourt), Victor Legros (Arlon), Iuri Coreia-Sousa (Rachecourt), Maximilien Delhinger (Aubange)

Départs

À l’exception de Romain Dechamps et de Noa Gonry, tous les joueurs sont partis.

Entraîneur: Stany Saudmont (1re saison)

HABAY-LA-NEUVE B

Arrivées

Brandon Ries (Sainte-Marie/Semois), Amaury Guillaume (Marbehan)

Départs

Pierre Cordemans (Freylange)

Entraîneur: pas encore désigné

HABAY-LA-VIEILLE

Arrivées

Olivier Coeymans (Tontelange), Florian Schmit (Messancy), Cédric Veriter (Longlier)

Départs

François Brialmont (Fouches)

Entraîneur: Gil Grévisse (2e saison)

JAMOIGNE

Arrivées

Merry Genon (Pesche-Couvin), Celian Hubert (Meix-devant-Virton), Théo Labranche (Libramont), Théo Trogh (Les Bulles), Arthur Lavaux (Etalle), Hugo Nougarede (Etalle), Hocine Lacheheb (Etalle), Alexis Gautot (Léglise), Sergio Palomino (Toernich), Esteban Hubert (Tintigny), Michael Marino (Fouches), Jonathan Para (Luxembourg), Nicolas Neuville (joueur libre)

Départs

Mathieu Leurquin (Vance), Ryan Denis (Vance), Cava Mboyo (Bleid), Nicolas De Oliveira (Longlier), Baptiste Beernaert (Florenville), Lucas Hubert (Meix-devant-Virton), Loic Moutumbi (?)

Entraîneur: Fabian Lambot (2e saison)

MARTELANGE

Arrivées

Steve Peeters (Oppagne), Maximilien Dillembourg (Arlon), Dylan Chabotier (Bras), Adrien Raths (retour à la compétition)

Départs

Robin Thill (Perlé – GDL)

Entraîneur: Clément Lommers (1re saison) ;

MEIX-DEVANT-VIRTON B

Arrivées

Robin Pecheur, Arthur Collignon, Alois Bonneau, Lenaic Pecheur et Hugo arrivent de l’équipe des U19 pour intégrer le noyau B.

Départ

Loïc Bertin (arrêt)

Entraîneur: Cirio Lentini (1re saison)

SAINT-LÉGER

Arrivées

Jérémy Feller (Waltzing), Mathis Thilmant (Meix-devant-Virton), Andrea Bregge (Ethe), Quentin Clabout (Waltzing)

Départs

Youssouf Bonkoungou (Bleid), Epio Ardito (Messancy), Rafaël Delgadillo (Léglise), Thomas Fortemaison (Saint-Mard), Ugo Vandewoestyne (Ethe), Maxime Pechon (arrêt), Jérôme Vacant (arrêt)

Entraîneur: Jean-Claude Noël (4e saison, mais pas encore confirmé)

SAINT-MARD

Arrivées

Thomas Fortemaison (Saint-Léger), Thibaut Habay (Sainte-Marie/Semois), Aurélien Habay (Sainte-Marie/Semois), Samy Elech (reprise), Sébastien Kayembe (Saint-Mard B), Mathéo Herman (Saint-Mard B)

Départs

Louis Discret (arrêt), Thibaut Schweig (arrêt), LudericPerreaux (Florenville), Luca Di Felice (Florenville), Antoine Hostelet (Florenville)

Entraîneur: Fabrizzio Lepenne (2e saison)

TOERNICH

Arrivées

Nikola Gerseau (Arlon), André Fauville (Paliseul), Dylan Devester (Fouches), Melvil Dupont (Halanzy)

Départs

Samuel Henin (Freylange), Sergio Palomino (Jamoigne), Edgard Audran (?), William Georges (arrêt)

Entraîneur: Didier Muller (10e saison)

TONTELANGE

Arrivées

Xavier Trodoux (Martelange), Eliot Demoulin (Arlon B)

Départs

Néant

Entraîneur: Frédéric Lebrun (1re saison)

VANCE

Arrivées

Mathieu Leurquin (Jamoigne), Ryan Denis (Jamoigne), Louis Braconnier (Freylange), Grégoire Lambert (Waltzing), Maxime Mottet (Léglise)

Départs

Baptiste Olimar (Etalle), Théo Prévitalli (?), Alan Schrondweiler (Arlon), Robin Daury (?), Noah Caillteux (Fouches)

Entraîneur: Christophe Backes (4e saison)

Quantité et qualité ?

Le recrutement quantitatif n’est pas une garantie de réussite, mais pourrait y contribuer. Les clubs de Bleid, Assenois, Jamoigne, Freylange et Aubange se retrouvent avec une dizaine de nouveaux joueurs, dont certains qu’on apprendra à connaître, comme les nombreux Français qui rejoignent les Panîs. Assenois qui descend de P1 a aussi des envies de revanche après une saison où la réussite lui a souvent tourné le dos. L’arrivée du très expérimenté Manu Jacob, s’il est épargné par les blessures, est un plus incontestable. Aubange reste sur une saison décevante et a largement étoffé son noyau. Quant à Jamoigne et Freylange, on patientera pour voir si la mayonnaise, avec un tel renouvellement des ingrédients, va réussir à prendre.

D’autres équipes ont misé sur la stabilité, certaines comme Vance ou Habay-la-Vieille transférant peu, mais attirant quelques éléments de qualité. Vance a piqué deux pièces maîtresses à ses voisins de Jamoigne (Denis et Leurquin) et Habay-la-Vieille a recruté Vériter et Schmit qui ont une solide expérience en P1.

Tontelange et Saint-Mard, semblent s’être montrés sages sur le marché des transferts, mais les Saint-Mardois devront digérer les départs de quelques titulaires comme Schweig et Perreaux. Habay-la-Neuve et Meix-devant-Virton, se serviront de leur deuxième équipe comme marchepied pour leur équipe première et pour aguerrir leurs jeunes. Reste Martelange, sauvé miraculeusement la saison dernière, et le promu Toernich, qui signeraient des deux mains pour une place dans le ventre mou.