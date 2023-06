Découvrez le programme du Festival de musique classique de la vallée d'Attert

Dédié à la voix, le festival s’est fait une réputation grâce à un programme varié, des artistes prestigieux et des lieux plein de charme.

Amener la Culture dans les villages

Ce festival veut amener dans les villages des concerts de haute qualité et faire connaître son patrimoine bâti et naturel.

Le bourgmestre de Beckerich Thierry Lagoda a introduit la soirée en rappelant l’intérêt d’un tel événement pour le milieu rural et pour la vie des petites églises. La partie musicale du vendredi de présentation était assurée par un chœur de jeunes filles et deux musiciens accompagnés de deux professeurs. Un chœur de jeunes filles motivées, passionnées et talentueuses. Trois solistes: Liza Leclercq, soprano, Vadim Pâques, violoniste et Rozàlia Janszok, clarinettiste. François Delbushaye et Marie-Béatrice Nickers assuraient l’accompagnement pianistique et la direction.

Un clown au pays de la musique classique

L’édition 2023 qui aura lieu de fin août à début octobre sera avant tout consacrée à quatre grands compositeurs: Vivaldi, le grand nom de la Renaissance ; Mozart l’inclassable ; Mendelssohn, un des grands représentants du mouvement romantique allemand et Liszt…

Polyphonies corses, ce sera le samedi 2 septembre à 20 h en l’église de Redange. Le chœur de Sartène et Jean-Paul Polettti seront présents pour l’enchantement qu’il crée toujours.

Et le festival se terminera par une ode à l’univers de l’amour.

Les enfants ne seront pas oubliés avec un clown musicien, un clown au pays de la musique classique, ce sera le samedi 23 septembre à 16h en l’église de Beckerich.

Réservation: 063 22 78 55 – musique.vallee@attert.be. www.aupaysdelattert.be/festival/