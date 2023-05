Attert: Les nouveaux vergers pâturés de la vallée

Une des actions du plan est la transformation des trois plus grands vergers communaux en vergers pâturés, ce qui représente au total 2,5 hectares. Ces vergers étaient jadis fauchés et depuis peu, ils sont pâturés par des moutons, ce qui apporte de nombreux avantages en termes environnemental, agronomique et de développement rural. Adrien Holleville, en charge du projet précise: "Avant de commencer le pâturage, il a fallu réaliser quelques aménagements dont la première était la pose de clôtures par la Commune d’Attert, avec la subvention BiodiverCité provenant de la Région wallonne, et par le Parc naturel. Ensuite, les vergers communaux ont été mis gratuitement à la disposition de jeunes et de petits éleveurs locaux, par la mise en place de baux avec des exigences environnementales à respecter. Cela permet de maintenir la présence de ces éleveurs qui subissent de plein fouet les prix exorbitants des terres en frontière avec le Luxembourg."