Tontegrange: la moisson de spectacles de rue a été bonne à Tontelange

Avec cette 19e édition, le patelin de la vallée a réussi un joli coup au milieu du printemps. Neuf spectacles de rue avec des artistes venus de Tchéquie, de France, de Suisse,…

Plus une quarantaine d’artisans de la province. Comme Murielle Honoré et Daniel Paquay qui proposent des kokedama, des œuvres florales japonaises, une boule de mousse qui entoure les racines de la plante. Des structures particulièrement esthétiques.

La plasticienne Corine Gaul est, quant à elle, ravie d’exposer dans son village pour la 19e fois. Aussi quelques bonimenteurs des temps modernes, comme ce magicien ou même plus étonnants ces hypnotiseurs de rue. "Je vous fais vivre des phénomènes hypnotiques. Les doigts se sont collés, les mains aussi. Des tests que nous faisons en cabinet pour voir si la personne est open à l’hypnose."

Au milieu d’un carrefour, des artistes ravissent les plus jeunes avec leurs jeux d’échelles.

Les artistes étaient partout dans les rues de Tontelange. ©ÉdA

Vibrant !

Jean-Luc Bodeux qui est à la base de cet événement, villageois depuis le début des années 2000, peut compter sur sa troupe de bénévoles: "Le spectacle de rue qui marche ? Celui qui est comique ou qui est spectaculaire. Ce qui est déambulatoire et musical est vibrant. On essaie de trouver une bonne macédoine entre spectacles humoristiques, esthétiques et musicaux". Avec un budget de 15 000 € rien que pour le dimanche, Tontegrange dépasse les 30 000 € sur les trois jours. On estime à un millier de visiteurs ce dimanche après-midi. avec une entrée à 12 €.

"L’allure libre de vendredi a réuni 300 coureurs et a battu des records, 400 personnes aux concerts du samedi. On a refusé des enfants aux ateliers."

Artistes, artisans et bonimùenteurs étaient chez eux lors de ce 19e Tontegrange. ©ÉdA

Pas de comparaison avec Chassepierre

Avec son vélo tandem, Marc Jacquemin de l’ASBL Cheveux au vent promène des résidents de la maison de repos. Cette sortie dominicale donnait l’impression que l’été arrivait et les familles ont profité de l’escapade. "C’est un charmant village, c’est la première fois que je viens, je suis de Thionville, les gens sont charmants, une belle fête, et il y a du soleil", confie Laurent Feignat.

Et pas d’embouteillages comme à Chassepierre. Il est toujours un peu facile de tomber dans les comparaisons faciles, mais le patelin lorrain a aussi plein de charme avec ses fermes quadricellulaires, repaires d’artistes.

"On ne veut pas se comparer à Chassepierre. On n’a pas la même structure de village. On veut rester petit, plaisant et convivial, ce que Chassepierre fait très bien, mais c’est un autre niveau. On est content comme on vit actuellement. Avec 2 000 à 3 000 personnes sur le week-end, c’est parfait !"