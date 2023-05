Exposition d’art sacré aux Frênes à Warnach

L’abbé Philippe Moline précise: "Rencontrer quelques artistes qui, aujourd’hui, traduisent à travers leurs œuvres un chemin nous conviant à travers les épaisseurs et les lourdeurs de la vie à une indicible joie. Fondamentalement, l’art est toujours sacré s’il est signe de vie et toujours religieux s’il met en connexion les réalités les plus profondes, souvent inécoutées, à portée de main, à portée de cœur, réalités que l’enfant réveillé en nous va traduire en poèmes, en chants, en danses."

Exposition et repas

La communauté des Frênes invite le passant à faire halte pour découvrir ou redécouvrir des œuvres qui sont de matière et d’esprit: apparente confusion qui appelle à comprendre que l’un et l’autre se fondent et s’éprouvent dans le même creuset. Comprendre aussi que la parole n’est pas prisonnière du corps mais qu’il lui faut devenir corps.

"Nos épais murs peuvent se parer du printemps pascal et ouvrir portes et fenêtres au vent de l’Esprit", conclut Philippe Moline.

Avec la participation d’André Maquet de Bercheux Karinn Pissens de Bruxelles, Sabine de Coune d’Assenois, Nathalie Noël, d’Izel. À découvrir également des icônes contemporaines, tapisseries d’Inde, œuvres religieuses contemporaines, etc.

Le vendredi 26 mai à 19 h: vernissage. Du samedi 27 mai au dimanche 4 juin 2023: tous les jours de 15h à 18 h. Du lundi 5 juin au dimanche 11 juin: sur rendez-vous. Lundi 29 mai à 11 h: eucharistie du lundi de Pentecôte à la chapelle des Frênes et repas convivial (adultes 20 €, enfants 10 €). Inscriptions aux Frênes (063 601 213) pour le 20 mai.