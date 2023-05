Beckerich d’hier et d’aujourd’hui en images

Les centaines de personnes qui l’ont visitée depuis vendredi dernier ont été à la fois surprises et ravis par ce travail rempli d’émotion. Isabelle Bernard précise: "Modes de vie, habitats, coutumes et traditions, les habitants eux-mêmes jusqu’à leur nom: tout est peu à peu, et de plus en plus vite, concassé par le moulin du temps. Les photographies anciennes restent et, revêtues des témoignages de celles et ceux qui savent encore, sont une dernière empreinte, vivante et humaine, de ce passé pas si lointain. Dans ce présent rapide et agité qui est le nôtre aujourd’hui, un éclat du passé, long et lent, s’est insinué."

L’exposition est visible au Centre polyvalent, 72 Haaptstrooss à Elvange (Beckerich) (derrière l’école) jusqu’au 28 mai, les vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h ou sur rendez-vous.