Attert: le nouveau hall des sports est opérationnel (vidéo)

Plusieurs initiations à différents sports sont annoncées afin de faire connaître les disciplines déjà proposées.

L’échevin des sports Luc Quirynen et président de Régie communale autonome qui gère le centre précise: "Le hall est entré en ordre de fonctionnement alors que les différentes saisons sportives étaient déjà entamées pour plusieurs disciplines. Certains clubs, et nouveaux clubs de la commune en création actuellement, intègrent peu à peu l’espace. D’ici quelques semaines, nous pourrons donc proposer à nos concitoyens, un programme sportif le plus achalandé possible pour la prochaine saison sportive."

Dès le samedi 29 avril, en plus des différentes initiations sportives, après un challenge badminton, un match de gala de futsal entre les 2 équipes communales sera proposé en soirée. Une de ces équipes, 67 Heinstert, en est déjà à sa 2e saison, tandis que le FC Attert est en train de voir le jour.

Le dimanche 30 avril dès 9 h, le gestionnaire du centre Timothée Goedert précise que des jeux intervillages insolites, avec des épreuves inédites à la clé, seront proposés. "En plus d’un mur digital"Go Score"inédit dans la région proposé pour les jeunes et moins jeunes, un skate-Park mobile sera également installé à proximité du hall pour permettre de l’initiation à cette discipline. Autres initiations proposées, du volley-ball, du yoga, de la marche, de l’interval training, du badminton, etc. bref, il y en aura pour tous les goûts."

Le coût des nouvelles infrastructures est de 3 554 000 € (HTVA) et la subsidiation de 1 835 500 €.

Le programme

Samedi 29 avril

14 heures: Initiation au handball ; 15 heures: Initiation aux arts du cirque, 16 heures: Spectacle de gymnastique ; 17 heures: Inauguration officielle ; 19 heures: Challenge de Badminton. Les mandataires de la commune vous proposent de vous joindre à eux pour former des duos et devenir les rois du bad de la commune. Sur inscription. Pour former un duo contacter le 0471 50 61 66 ; 21 heures: Match de gala de futsal.

Dimanche 30 avril

De 9 heures à 12 heures: Jeux intervillages insolites ; 9 h 30: Marche de 6 et 10 km – départ libre. Parcours fléchés. Le trajet est à demander à l’accueil le jour même ; 12 heures – 18 heures: Skate-park mobile et initiations ; 13 heures à 18 heures: Présence du mur digital "Go Score". Libre accès pendant la journée + concours ; 13 heures: Initiation au Spikeball (sport émergent) ; 14 heures: Initiation au badminton ; 15 heures: Initiation au Yoga. Pensez à prendre un tapis de sol ; 16 heures: Initiation au volley-ball ; 17 heures: Initiation à l’interval training (cours collectifs adultes) ; 14 heures – 16 heures: atelier de dessin + essais eSports.

Pour plus de renseignements et les inscriptions: centresportif@attert.be 0032 471 506166