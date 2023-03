Voici comment Heinstert va fêter la Saint Patrick ce 18 mars

L’incontournable fête de la Saint Patrick commencera avec les cinq musiciens de Cools and the Gang qui ne sont plus à présenter. Cools and the Gang c’est avant tout du folk avec quelques influences bluesy/rock par moments. Chuck Ragan, Nathaniel Rateliff and the Night Sweats, Mumford and Sons… voilà le genre de musique que vous pourrez écouter le 18 mars au Tilleul à Heinstert, pour fêter la Saint-Patrick.