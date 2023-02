Une maison sinistrée par un incendie à Schockville

Ce mardi en début d’après-midi, une maison située à la rue des Blés à Schockville (Attert) a été la proie d’un violent incendie. L’immeuble comprenant pas mal de boiserie est complètement sinistré. Les pompiers d’Arlon, d’Etalle et d’Aubange sont rapidement intervenus sur les lieux du sinistre avec quatre véhicules d’intervention. La maison au moment des faits était heureusement inoccupée. La police a pris immédiatement contact avec le bourgmestre Josy Arens pour que le nécessaire soit fait pour que la famille puisse être hébergée dès ce mardi soir et les prochains jours. Les cause de l’incendie ne sont pas encore connues.